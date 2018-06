69-aastat hõbehäälset Ivo Linnat! Meenutame rahva südamesse lauldud hitte

2013. aastal kasutas tol ajal ülipopulaarne bänd Põhja-Tallinn Ivo Linna ülimenukaks lauldud viisi laulust «Jälle teel». Energilise räpiga anti edasi iga piinlikumgi detail tihedal mööda Eestit tuuritamise ajal. Põhja-Tallinn võttis endale suure riski püüdes sammu pidada niivõrd legendaarse suurkujuga nagu seda on Ivo Linna ja sai seetõttu loo eest ka palju kriitikat kuid ka samavõrra kiita! Fakt on see, et Ivo Linna mahe hääl suudab iga loo publiku südametesse laulda.