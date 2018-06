Kuula Tanel Padari lihtsat ja kerget suvelugu

«Olen suurema osa enda muusikast kirjutanud üksi ning see on olnud väga põnev teekond. Aga tuleb tunnistada, et viimasel ajal naudin ühisloomingu protsessi oluliselt rohkem. See ideede paljusus ning nende kujunemine tõeliselt värskeks tervikuks on elamus omaette. Piiranguid ei ole ning rong võib täiel gaasil lõpmatusse kihutada,» kommenteerib Tanel uue singli sünnilugu.