Lily Alleni raputab uue valusalt ausa albumiga fänne ja kogu muusikatööstust

Julge, vastuoluline ja tugeva natuuriga Briti lauljanna Lily Allen on nii oma karjääris- kui eraelus pidanud läbima mitmeid raskeid aegu. Esimese plaadilepingu sõlmis ta pelgalt 19-aastasena ning saavutas oma looga «Smile» praktiliselt üleöö suure menu. Tänu oma julgetele väljaütlemistele ja värvikale iseloomule on ta tihti olnud nii kriitikute kui meedia lemmikuks. Noorel naisel oli kindel maailmavaade ja arvamused asjust, mis tema ümber toimuvad. Samas on ta ise öelnud: «Ma ei ole avameelne - ma lihtsalt annan intervjuud ja räägin. See on mu töö.»

Nõnda on ta julgelt kommenteerinud ühiskonnas üha laienevat depressiooni ja antidepressantide liigtarvitamise probleemi ja võtnud julgelt ka tugevalt feiministlikke seisukohti. Näiteks lugudega «Sheezus» ja «Hard Out Here» püüdis kahe lapse ema ja abielus naine leida kohta muusikatööstuses, mis tähendas oma keha ja eneseväärikuse ohverdamist.

Lily'l on tulnud läbi elada väga raske eluperiood. Abielu purunemine, lahutus, probleemid alkoholiga ja üksikvanemaks jäämine. Rääkimata sellest, et muusikatööstuse konkurents igal hetkel aina kasvab. Lily ütles intervjuus NME-le, et ei kirjutanud uut albumit selleks, et toota hitte või teenida tulu, vaid otsustas kirjutada ausalt ja kõigest. «Inimesed püüavad ilma minu nõusolekuta avaldada kõige intiimseimaid detaile mu elu kohta. Otsustasin võtta kontrolli oma narratiivi üle.»

Intervjuus selgitab Lily, et negatiivsed uudised ja arvamused on alati vaid tema enda kanda, aga kui jutt on millestki positiivsest või näiteks tema saavutustest karjääris, räägitakse pidevalt mingitest inimestest, kes popstaari selja taga seisavad ja kogu töö tegelikult ära teevad. Noorel naisel läks pikalt aega, et mõista: «Ei, tegelikult on see minu asi.» Lisades, et ühes häbitult ja varjamata oma vigade ja raskuste omaksvõtmisele on ta õppinud omaks võtma ka enda saavutusi ja kõike positiivset.»

Kommenteerides teemat, miks ajakirjandus ja Briti kollane meedia endiselt Lily kohta palju ja tihti ebatõeseid asju kirjutavad, sõnas ta: «Mul on tunne, et tabloidid tahavad mind eeskujuks teha, sest mulle meeldib arutelu algatada ja see on neile inimestele hirmutav. Nad tahavad kontrollida, mida inimesed mõtlevad. Nad ei taha, et inimesed ise mingi seisukoha võtaksid. Asjad, milest mina väljaspool muusikat rääkida tahan, on teemad millest räägivad uudistes keskealised valged mehed, halbades ülikondades. Ja kui keegi kes on noorem ja kellega on kergem samastuda räägib nendel teemadel, viisil, et inimesed mõisavad, on see nende jaoks ohtlik, ma arvan.»