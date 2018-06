Samas kinnitas Elu24-le üks teine kontserdikorraldaja, et staarid on tõesti tülis: «See on avalik saladus. Kotkas on selgelt välja öelnud, et kui Nancy osaleb, siis tema samal laval üles ei astu.»

Põhjus peitub väidetavalt fonogrammides, mida Nancy siiani kasutab, kuid mille õigused peaksid kuuluma Kotkale. «Muusikapala loomise eesmärk on teenida raha ja kui loo esitaja keeldub tasu autoriga jagamast, on see mõistagi muusika loojale vastukarva,» avab meelelahutusärimees tüli tagamaid.



«Teisalt, eks tekkinud olukord on ka egode põrkumine – üks on lillelaps ja teine põhimõttekindel tegelane,» räägib ta ja mõistab, et meelt lahutades lava jagada on keeruline, kui pinge on õhus. «Keeruline on laulda, kui kuri Kotkas lava ääres passib.»



Alar Kotkas vastab Elu24 telefonikõnele tõredalt: «Ma ei ole huvitatud kommenteerima.» Ta lisab siiski, et saatke küsimused meilile ja siis vaatame. «Meil pole Nancyga mingit tüli, mida ma sooviks meedia vahendusel lahendada,» kirjutab ta päev hiljem.



Sama kidakeelne on Nancy: «Mul ei ole midagi kommenteerida. Absoluutselt mingit tüli ei ole.» Kas fonogrammide kasutamisega on siis probleeme või mitte? «Ma ei puuduta neid asju, Haapsalu jaanitule osas pöörduge Jantsoni poole,» teatab laulja ja lõpetab kõne.



Vaata ka kaht videot, kus Nancy esitab laule, mille muusika on kirjutanud Kotkas: