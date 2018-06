Kas Trump ja Kim on pärast lõunasööki toidukoomas?

Singapuri toiduekspertide sõnul oli üllatav, et Capella hotell valis riigijuhtide menüüsse Häagen-Dazsi jäätise, mis on läänes väga tuntud, kuid samas ei teata kinnises Põhja-Koreas sellest firmast ja tema toodangust mitte midagi. Põhja-Korea avalik suhtumine lääne toitudesse on põlastav, kuid kinnitamata andmetel laseb Kim endale salakaubana pidevalt lääne populaarseid, kuid ka eksklusiivseid sööke-jooke tuua.

Trump ja Kim said maitsta ka tropezienne’i, mis on prantsuse üks tuntumaid saiu. See sai nime Prantsusmaa St. Tropezi kuurorti järgi. Tegemist on ümarsaiaga, millele on vahele pandud koorekreemi ja peale on riputatud pärlsuhkrut.