Anthony Bourdaini pere: prantsuse bürokraadid hoiavad Anthony surnukeha kinni

Bourdaini pere teatel ei ole nad ta surnukeha prantsuse bürokraatide aegluse tõttu veel kätte saanud, teatab news.com.au.

Ida-Prantsusmaal Alsace'is Kayserbergis asuv Chambard'i hotell FOTO: Jeff Schaeffer / AP/Scanpix

Anthony Bourdain FOTO: TALOS / Tammie Arroyo / AFF-USA.COM / MEGA/Scanpix

Tuntud telekoka ema, 83-aastane Gladys Bourdain sõnas, et on Prantsusmaa eluoluga hästi kursis, kuna elas seal viis aastat.

«Prantsuse bürokraatia om maailmakuulus, seal käib kõik teosammul,» lausus proua Bourdain.

Ema teatel võttis matuse korraldamise enda kanda Anthony endine naine Ottavia Busia Bourdain, kes on testamendi kohaselt suure osa ta vara pärija.

Anthony Bourdain ja Ottavia Busia Bourdain FOTO: Byron Purvis / Byron Purvis/AdMedia/Sipa USA/Scanpix

«Nad läksid küll lahku, kuid neil on kokkulepe, et kui ühega neist midagi juhtub, siis teine aitab. Ma ei ole saanud Ottaviaga veel matuse detaile arutada, kuid ta on sama murtud kui mina,» lausus ema.

Anthony Bourdainil ja ta eksnaisel Ottavial on 11-aastane tütar Ariane Bourdain. Nad kasvatasid pärast lahkuminekut tütart koos ja tütar käis vahel isaga koos reisimas.

Pere teatel ei tea nad seni, mis võis Anthonyt nii masendada, et ta endalt saadet tehes elu võttis.

Anthony Bourdain FOTO: Frank gunn / The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Vaid mõned päevad enne surma helistas ta emale ja teatas, et jõudis Hongkongist Prantsusmaal. Ema teatel ei saanud ta aru, et poeg oleks suitsidaalne.

Telekoka sõbra Eric Ripert’i teatel jäi talle silma, et Anthonyl on mingi mure, kuid ta ei saanud teada, mis see oli.

Politsei arvates ei tahtnud tuntud ameeriklane end tappa, vaid tegemist võis olla õnnetusega, mis lõppes surmaga. Bourdaini lahkamistulemused avalikustatakse paari nädala pärast.

Bourdain oli mai lõpus koos elukaaslase, itaallannast näitlejanna Asia Argentoga Hongkongis, kus ta tegi uut osa CNNi reisi- ja koksaatele «Anthony Bourdain: Parts Unknown». Juuni alguses suundus ta Prantsusmaale Strasbourg’i piirkonda, kus hakati selle saate uust osa üles võtma.

Üks viimaseid fotosid Anthony Bourdainist, mis tehti 5. juunil koka- ja reisisaate võtte ajal Prantsusmaal FOTO: Etienne Butterlin / AP/Scanpix

Bourdain ööbis hotellis, mis kuulub ta heale sõbrale, prabtslasest kokale Olivier Nastile.

USA leht New York Post pealkirjastas oma esiloo tuntud kokast «Pains Unknown», mis on viide nii Anthony Bourdaini saatele «Parts Unknown» kui ka sellele, et keegi ei tea, millised deemonid tuntud kokka vaevasid.