Teet Margna veejama ajas rahva vihaseks: kuidas on see võimalik, et janusele lapsele ei anta vett!?

Lauri arvates on juhtum tülgastav: «Kõikjal maailmas antakse janusele juua. Meie ennasttäis tõusikud seda muidugi ei tea. Lausa tülgastav on lugeda, kuidas seda - tegelikult matslikku - käitumist koguni õigustatakse.»



Roland juhib tähelepanu inimlikkusele: «Küsiti ju vaid lapsele tavalist kraanivett-inimlikkus pole ju keelatud või on!???».



Leidub ka vastupidiseid arvamusi, millega viidatakse asjaolule, et ühe januse abistamine võib kaasa tuua abivajajate laviini. «Mõelge ikka natuke reaalsemalt. Kuidas seda ette kujutada, kui suvekuumuses sajad inimesed astuvad restorani ja hakkavad küsima kraanivett? Huvitav milline mees liigub Tallinnas ringi ja sentigi raha taskus ei ole? Ehk ainult hulkur-kodutud,» on Sulev halastamatu.



Hendrik-Julian arvab, et restorani käitumist ei tohiks hukka mõista. «Restoranid elavadki toidu ja jookide müügist ning sedasi on see kõikjal maailmas. Igaüks arvab, et just tema juhtum on see kõige erilisem. Omanikud ei saa teha juhiseid, et kuni 7-aastastele võib tasuta anda jne,» leiab kommenteerija.