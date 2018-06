Prantsusmaal leiti lammutatud majast 100 000 euro väärtuses kuldmünte

Vanad mündid. Pilt on illustreeriv

Konteiner koos müntidega anti üle politseile, mis kutsus numismaatikud, kelle teatel on need mündid vermitud 1870. aastal Belgia kuninga Leopold II valitsusajal. Sellele viitab ka kuninga näopilt müntidel ja aastaarv.

Mündiekspertide teatel on suure mündikoguse väärtus umbes 100 000 eurot, kuid see võib ka suurem olla. Tegemist on 20-frangiste kuldmüntidega, millest igaüks kaalub 6,45 grammi.