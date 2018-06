Video: Kimi ja Trumpi viletsate soengute võistlus

On ka neid, kelle arvates tulid Kim ja Trump Singapuri vaid selleks, et üksteisega oma välimuses, eelkõige soengute osas mõõtu võtta.

«Photoshop võimaldab kõike, ka tungimist kahe riigijuhi privaatsfääri nagu seda on soeng. Võimalik, et nad peaksidki kandma teistsuguseid soenguid. Kim ei näe heledate juustega halb välja ja Trumpile annavad tumedamad juuksed võimukama välimuse,» kirjutati sotsiaalmeedias.

Veel üks isik kommenteeris, et Singapuris leiab aset kahe diktaatori soenguvõistlus ning küsis, et kas neil on seal ka juuksurid kaasas.

Twitteri kasutaja viskas nalja: «Trump ja Kim kohtuvad ja ütlevad üksteisele korraga «su juuksed on kohutavad». Siis on natuke aega vaikust. Trump sõnab siis, et tema ütles varem ja seega on tema soeng kohutavam».