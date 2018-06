Video: miks Kim Jong-un reisib alati oma isikliku WCga?

Lõuna-Korea väljaande Chosun Ilbo andmetel on Kimil selline niiöelda välipeldik kaasas ka Singapuris, kus ta täna, 12. juunil kohtus USA presidendi Donald Trumpiga, teatab livescience.com.

Donald Trumpi (paremal) ja Kim Jong-uni kohtumine Singapuris FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Kinnitamata andmetel on Kimil kas siis kodumaal reisides või välismaale minnes isegi mitu tualetti kaasas. Lisaks on ta kuulikindlas Mercedeses olemas pissipott ning ta autokolonnis on üks autodest WC masin.

Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni autokolonn Singapuris FOTO: Yong Teck Lim / AP/Scanpix

Kimi käsutuses on samuti maastikumasin, millega saab sõita karmides tingimustes, vihmas, lumel ja jääl ning ka selles on liidri jaoks privaatkäimla.

Iga inimene, kes on natukenegi reisihimuline teab, kui kohutavas seisus võivad avalikud käimlad olla, kuid Kim ei väldi avalikke käimlaid, mitte haiguste kartuses, vaid julgeoleku tõttu.

Kim Jong-un FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

Põhja-Korea liidri ihukaitseüksusse kuulunud eriüksuslane Lee Yun-keol sõnas mõni aeg tagasi USA väljaandele Washington Post, et liidri ekskremendid korjatakse hoolega kokku, et need ei satuks valedesse kätesse.

«Riigijuhi väljaheidete analüüsimisel saab pildi sellest, mida ta sööb ja milline on ta tervislik seisund. Seega ei tohi need jõuda luurajate kätte ja välismaale,» teatas endine eriüksuslane.

Lee lisas, et mobiilsed WCd on üks Kimi julgeoleku tagamise meetodeid.

Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni autokolonni üks autodest FOTO: ADEK BERRY / AFP/Scanpix

USA Marylandi meditsiiniülikooli gastroenteroloogi Jean-Pierre Raufmani sõnul on inimkeha erinevates osades mitmeid baktereid, kuid kõige enam on neid seedeelundites.

«Meie soolestikus leiduvad bakterid on nagu sõrmejäljed. Nad näitavad, milline on meie seedimine, kas hea või halb,» selgitas ekspert.

Raufman lisas, et kui mõni lääne labor uuriks Põhja-Korea liidri väljaheiteid, saaks ta tervisest üsna hea ülevaate. Näiteks, kas tal on mõni seedeelundkonna haigus, kas ta võtab ravimeid või on tal näiteks rauapuudus.

Ühekülgne ja ebatervislik toitumine näiteks tekitab kõhukinnisust ja kui seda ei ravita, siis võib see tuua kaasa hemorroidid ja jämesoole veritsemise.

Sage kõhulahtisus aga näitab, et tegemist võib olla ärritunud mao või Crohni tõvega, mis on põletikuline soolehaigus. Tavaliselt on põletik peensoole alaosas või käärsooles.

Põhja-Korea meedia teatas veel mõni aeg tagasi, et suur riigijuht on jumalik ning tal ei ole selle tõttu vajadus põit ja pärasoolt kergendada ja WCd kasutada. Selle propaganda eesmärgiks on varjata Kimi tegelikku tervislikku seisundit, mida Lõuna-Korea eksperdid veel mõni aeg tagasi pidasid halvaks, kuna juht on ülekaaluline.