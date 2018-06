Kas mäletad veel minimiss Honey Boo Boo'd? Vaata, milline näeb ta välja praegu!

«Here Comes Honey Boo Boo» staariks oli särtsakas Alana Thompson, hüüdnimega Honey Boo Boo. Peres kasvab veel kolm vanemat tütart. Sarja tehti kokku neli hooaega ja see püsis kindlalt TLC vaadatavamate saadete seas.

June eitas toona väiteid, et ta käib taas McDanieliga, ja rõhutas, et laste heaolu on tema jaoks kõige tähtsam. Tõsielusarja «Here Comes Honey Boo Boo» tootnud telekanal TLC seda ei uskunud ja katkestas sarja tegemise päevapealt.