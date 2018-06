Venemaad esindanud Julia Samoilova: mu ema ütles, et ma ei peaks enam kunagi laulma

Kohalikule meediakanalile The Lud antud intervjuus sõnas Julia: «Mu ema helistas mulle ja ütles, et ma ei peaks enam kunagi laulma.»

Julia lisas, et tema laul ja esitlus ei väärinud kohta finaalis ning kuigi ta vabandab, et asjad ebaõnnestusid, siis ta ei võta süüd täielikult enda peale.

Julia ütles, et ta laulis nagu ta oleks purjus: «Probleem oli selles, et ma ei kuulnud ennast üldse. Muusika oli väga vali, aga minu hääl mitte. Ma ei kuulnud, et ma nii madalalt laulsin, ja see oli kohutav. Siis ma vaatasin seda järgi ja mõtlesin: see on perses.»