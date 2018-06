Skandaalne saatejuht Piers Morgan ristis tõsielusaates osalejad maailma lollimateks inimesteks

Reedene «Love Islandi» episood tõi ekraanidele koomilise seiga, kus üks saates osalejatest, Hayley, oli kogu sellest asjast segaduses ning püüdis teada, kas Bexit tähendab seda, et nad võivad puudest ilma jääda, kirjutas Metro.

Arutledes selle klipi üle esmaspäevases «Good Morning Britain» saates ristis Piers Morgan tõsielusaates osalejad maailma kõige lollimateks inimesteks. «Meil oli diskussioon «Love Islandil» osalevate inimeste vaimse tervise osas. Mina arvan, et nad on maailma kõige lollimad inimesed. Susanna arvab, et nad on meie rahvuse moraalsed valvurid ja me peaksime seda saadet vaatama,» rääkis Piers.

Susanna, kes on saate teine saatejuht, kritiseeris kolleegi ja ütles, et ta ei peaks olema selline snoob: «Ma arvan, et nad esindavad päris elu ja sa ei peaks olema niivõrd snoobilik selles osas, kas nad käisid ülikoolis või mitte.»

Piers vastas sellele: «Ma olen selle pärast snoobilik, kuna nad on lollimad, kui ma arvasin.»

Selle järel mängiti ette videoklipp, kus Hayleylt küsiti, mida tema Brexitist arvab. «Mis seee on? Ma tõesti ei tea,» vastas naine.

Vestlus tõsielusaates osalejate vahel läks edasi, mille ajal päris Hayley, kas see tähendab, et neil pole enam puid. Teine saates osaleja, Georgia, vastas: «Ei, sellele ei ole sellega mingit pistmist. See on ilm.» Kui siis selgus, et Brexit tähendab, et ühendus Euroopaga muutub keerulisemaks, lisas Hayley: «See tähendab, et puhkusele minek on keerulisem? Ma armastan oma puhkuseid.»