Briti nõutuim naistemees saadeti vangi, sest jättis lõuna eest arve maksmata

29-aastane personaaltreener Daniel, kes on oma sõnul kõige suurem naistemees, käis kaks aastat tagasi Londonis Piccolino restoranis oma kolme sõbraga sünnipäeva tähistamas. Kuuetunnine eine ja šampused läksid meestel kokku maksma 450 naela. Peale einet kaebas Daniel Wagster, et liha oli halb ja jättis arve maksmata.

Selline alatu käitumine paneb mõtlema, et äkki on mees ka oma muud saavutused lihtsalt kokku valetanud. Mehe kaitsja Zoe Earle ütles aga, et sõbrad jätsid Wagsterile kogu arve maksta ja too nüüd kannatab. Oma naistemehe kultuse saavutas mees oma sõnul juba 18-aastaselt, kui hakkas end regulaarselt jõusaalis treenima. Kõmuline kepimees on avalikult uhkustanud, et pettis oma tüdruksõrpa 50 erineva naisega.