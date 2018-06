Anthony Bourdaini ema: ma ei arvanud, et mu poeg on suitsidaalne

Koka ema Gladys Bourdain, kes oli aastaid ajakirjanik, sõnas väljaandele New York Times, et ta ei pidanud oma poega suitsidaalseks.

«Mu poeg oli ainus inimene maailma, keda ma ei seostanud endalt elu võtmisega. Ma ei tea, et tal oleks depressioon olnud ja ta oleks elu üle kurtnud. Ta oli edukas ja jõukas, ta nautis seda, mida tegi,» sõnas ema.

Anthony Bourdaini sõber, prantslasest kokk Eric Ripert märkas, et Anthony oli tujust ära, kuid ta ei teadnud põhjust ja sõber ei avaldanud seda talle.

5. juunil leiti New Yorgi korterist surnuna tuntud moelooja, 55-aastane Kate Spade, kes samuti tegi väidetavalt enesetapu.

USA psühholoogide sõnul elavad paljud jõukad ja kuulsad inimesed kaksikelu, üks on avalik ja teine privaatne, kuid vahel on avalikku liiga palju ja see muutub kurnavaks.