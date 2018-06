Vaimsete häiretega naine seksis tiheda liiklusega tänaval võõra mehega

Videos on näha, kuidas pikka kleiti kandval naisel on jalad ümber mehe, kui viimane istub betoonist barjääril. Paarikest märgati Mumbais neljapäeval jalakäijate alal tiheda liiklusega sõiduteede vahel, kirjutas Mirror .

Video paarikese seksimisest sai väga populaarseks ning seda on näidatud üle terve riigi. Vaatamata sellele, et üks osapooltest on tabatud ning videot on näinud juba miljonid inimesed, ei ole politsei kellelegi avalikus kohas ebasündsa käitumise eest süüdistust esitanud.