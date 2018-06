Portugali koondise väravavahi seksiterapeudist naine: ei soovita MMi mängijatele tsölibaati

Selle aasta MMil osaleva Portugali jalgpallikoondise väravavahi Rui Patricio elukaaslane Vera Ribeiro on tuntud seksiterapeut, kelle arvates ei peaks jalgpallurid MMi ajal seksist loobuma ja tsölibaadis olema.

Ribeiro andis välja jalgpallurite seksielu käsitleva raamatu «Võrgutamise käsiraamat», mis on Portugalis väga populaarne.

«Jalgpallurid ei peaks enne tähtsaid kohtumisi seksist loobuma, samas on nende treeningplaanid ja mänguajad sellised, et tavaliselt jääb väga vähe vaba aega. Kui tuntakse vajadust ennast rahuldada, siis tulebki seda teha,» arvab seksiterapeut.

Ribeiro teatel on ta uurinud jalgpallurite seksuaalvajadusi, kaasa arvatud oma mehe omi ja jõudnud järeldusele, et seksist ja eneserahuldamisest loobumine ei too midagi head.