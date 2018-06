Sweet Spoti esinejatenimekirja lisandus skandaalne Tommy Cash ja Artwork

Väljakutsuva stiili ning detailirohkete muusikavideote poolest tuntud ning end Kanye East’iks tituleerinud Tommy Cash on hetkel kahtlemata üks kuumemaid Eesti nimesid siin- ja sealpool riigipiiri ning iga tema kontsert on põhjalikult läbimõeldud ja viimistletud vaatemäng.

Arthur Smith ehk Artwork on tõeline tantsumuusika veteran ning maailmas vägagi nõutud DJ. Ta on mänginud olulist rolli dubstepi sünnis ning hoidnud seda muusikažanri au sees oma plaadipoes Big Apple. Viimase klientide hulgast leidis ta endale muusikalised partnerid – Benga ja Skream – kellega koos alustati supergruppi Magnetic Man. Olles üle kahe kümnendi plaate kogunud, on Artwork jõudnud tagasi freestyle soundi juurde, mille juurde kuuluvad nii house, techno kui ka disco.