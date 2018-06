«Jackassist» tuntud Johnny Knoxville räägib vigastustest: iga kord kui ma nina nuuskasin, hüppas silm peast välja

Knoxville'i kokkuvõte enesekaitserelvade kohta oli see, et kuigi elektrišokirelv ja taser on efektiivsed, siis tuleb nende kasutamiseks ründajale väga lähedale saadama, aga pipragaasi saab kasutada kolme meetri pealt ning ründaja on väljas vähemalt 20 minutit.

Esimese filmi ajal oli üheks sketšiks see, kui Knoxville läks kaubamajja professionaalse poksijaga kaklema. See oli juba ette teada ühepoolne andmine, aga nali just selles seisneski. Knoxville ja poksija Butterbean pidasid lühikeseks jäänud kakluse kõikide poekülaliste ees. «Butterbean on väga tugev. Kui videot järgi vaadata, siis on näha, et ta lõi mu auti, siis kui ma püsti seisin. Ma lõin kukkudes oma pea vastu betoonpõrandat ära ja see lõi mu pea lahti nagu meloni. On näha, kuidas ma norskaksin või midagi, aga mu arst ütles mulle pärast, et ma proovisin enda keelt alla neelata. Ja see ei ole kunagi hea asi,» meenutas Knoxville.