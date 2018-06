Ei leia virgumise otseteed või tšakrad nõuavad remonti? Vaata ülevaadet suvelaagritest, mis teevad sinust toreda summa eest uue inimese

Laagri tasu ei ole teada.

Rännak Harmooniasse läbi meeste ja naiste väeringide 17. – 19. augustil Raplamaal Mõisamaal

Läbiviijad: Raivo Juhanson, Kristina Paskevicius ja Marek Koit.

«Me soovime kasvada küpseks meheks ja naiseks. Veel enam, me soovime oma ellu või enda lähedale küpset vastassoo esindajat. Miks me seda teeme? Et saada paremini ühendust oma mehelikkuse ja naiselikkusega läbi peegelduste ning südame kontakti. Me soovime luua endas harmooniat ja tasakaalu, soovime olla enda keskmes. Saame seda kõike alustada juba täna, sest me elame iga päev, meie elus on inimesed iga päev ning nendega koos ka peegeldused, iga päev,» kirjutatakse laagri tutvustuses.

«See Rännak on mõeldud meestele ja naistele, kes eraldi ja koos kogedes ning ruumi luues soovivad saada paremat kontakti iseenda sees peituva mehelikkuse ja naiselikkusega. See kursus on mõeldud neile, kes on valmis aktsepteerima iseennast – seda kõige küpsemas ja ebaküpsemas olekus, julgevad olla avatud ning empaatilised, et saaksime üheskoos sellest õppida ja kasvada.»

Toimumiskoht: Mõisamaa Ökokeskus Märjamaa vald Raplamaa

Osaluspanus on 120 eurot. See kuulub ruumi ja rituaali loojatele, lisaks ka sooja toa, mõnusa taimse kõhutäie eest kahel ööl ning kolmel päeval.

Osalejateks oodatakse kuni 15 meest ja 15 naist (võid tulla üksi või siis koos oma kaaslasega).

Reiki Kliiniku suvelaager Lääne-Saaremaal 29. juunist kuni 1. juulini

Saaremaale kadakate vahele ja mere äärde on oodatud kõik, kes soovivad reikit teha ja kogeda. Ööbimine on Marta-Loviise külalistemajas.

Suvelaagri kavas on näiteks: retk mere äärde, reiki grupiseanss, retk vaikuses mööda rannikut, praktikute reiki, meditatsioon Tiibeti helikausiga ja reiki viis printsiipi.

Osalustasu 150 eurot, telgiga 110 eurot.

Highs on Life 2018 Tantarfestival Eestis

«Festivalist saab kahtlemata suve kauneim ja südant avavaim kogemus. Kuue päeva jooksul toimuvad erinevad töötoad ja tervendavad sessioonid, mis pakuvad võimaluse turvalises keskkonnas end tantra kaudu avastada ning muunduda läbi armastuse, vabaduse ja spontaansuse. Seda kõike toetab põhjamaa suvi oma imelise väe, metsiku looduse, sooja päikese ja pikkade valgete öödega,» seisab festivali kirjelduses.

Selle aasta festivali teema on «Kooskasvamine läheduses».

«Meie laiem eesmärk on tuua tantraõpetused kõikides eluvaldkondades tegutsevate inimesteni. Erinevad rahvusvaheliselt tuntud õpetajad toovad meieni oma kauaaegse töö ja ainulaadse õpetamisstiili. Igal hommikul ja pärastlõunal toimub samaaegselt kolm töötuba. Iga töötuba viiakse läbi nii, et igaüks saab sellest enda jaoks parima kasu ja kogemuse. Ei ole oluline, kas tuled üksi või kaaslasega, milline on Sinu eelnev kogemus tantraga, kas oled vallaline, kes soovib suhelda, kogeda teisi ja iseennast või tulete paarina, kes soovivad süvendada oma intiimsust – festival pakub suurepärast võimalust kõigile!» seisab festivali kirjelduses.

Tantra Festival toimub looduskaunis kohas Adila Puhkekeskuses, Pihali külas (40 km kaugusel Tallinnast).

Festivali pass (17.-22. juuli 2018)

Hind (kuni 12.05.18):

250€ (Sissepääs 6p, toitlustamine, telkimine iskliku telgiga*)

350€ (Sissepääs 6p, toitlustamine, koht 3-6 kohalises toas)

Hind (kuni 02.07.18):

270€ (Sissepääs 6p, toitlustamine, telkimine iskliku telgiga*)

370€ (Sissepääs 6p, toitlustamine, koht 3-6 kohalises toas)

Alates 02.07.18 ja kohapeal:

290€ (Sissepääs 6p, toitlustamine, telkimine iskliku telgiga*)

390€ (Sissepääs 6p, toitlustamine, koht 3-6 kohalises toas)

Tantrafestivalile koha broneerimiseks on vajalik teha ettemaks 120 eurot. Ülejäänud summa saab tasuda kohapeal.

​

Rein Siimu taiji kooli suvelaager 20. – 28. juuli Tõstamaal

Laagrit viib läbi Leino Laurimäe ning toimuvad I, II ja III osa harjutused.

«Taiji kui iidne sisemine võitluskunst - rajanedes lõdvestusel, pehmusel ja seostatud hingamisel - vähendab regulaarse ja korrektse harjutamise korral stressi, parandab füüsilist vormi, kontsentratsiooni ja üldist heaolu. Taiji on väliselt rahulik ja väljapeetud liigutustega võitluskunst, millel on ühtlasi tervistav mõju.. Aeglased liigutused võimaldavad isegi väga kangete liigestega ja pinges inimestel lõõgastuda ning tugevdada oma keha – ja seda kõike ilma suure pingutuse ja vigastuste riskita. Paljud inimesed alustavadki taiji’ga tegelemist vigastuste järel või üldise kehva tervise tõttu, eesmärgiga aidata paranemisele kaasa,» kirjeldatakse suvelaagrit.

Loengute näol on võimalik kuulata: põrnameridiaan, vaimne enesekaitse, selle alused ja praktikad, südamemeridiaan, mineviku ja tuleviku kasutamine, energialoomad tiiger, draakon, leopard, haigur ja madu.