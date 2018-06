VIDEO Saatejuhi aps: Singapuris kohtuvad kaks diktaatorit

Teada on, et nimetatud saade on Trumpi üks lemmikuid ning ta on helistanud paaril korral saatesse, kui ta on leidnud põhjust kommenteerimiseks, teatab cnn.com.

USA president Donald Trump saabus 10. juunil Singapuri Paya Lebari õhujõudude baasi FOTO: Evan Vucci / AP/Scanpix

Lisaks kirjutab ta Twitteris, mida ta ühest või teisest saatest arvab.

Saatejuht Huntsman kommenteeris Trumpi saabumist Singapuri.

Abby Huntsman FOTO: wikipedia.org

«Anthony, palun selgita meile toimuvat. Me elame ajaloolisel hetkel ja see kohtumine on ajalooline,» lausus Huntsman stuudiosse kutsutud Anthony Scaramuccile, kelle Trump möödunud aastal pressijuhi kohalt vallandas. Ta sai selles ametis olla vaid kümme päeva.

Anthony Scaramucci FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

«See, mis juhtub nende kahe diktaatori kohtumisel, läheb ajalukku,» lisas saatejuht saades üsna kiiresti aru, et ta sõnavalik ei olnud just parim.

Scaramucci ei reageerinud sellele, et Huntsman nimetas Trumpi diktaatoriks.

Saatejuht vabandas saate lõpus apsaka pärast, tehes seda hiljem ka Twitteris.

«Palusin juba saates vabandust ja ma ei ütle, et olen ideaalne inimene. Me kõik teeme vahel vigu, minul saatejuhina tekib neid keskmisest rohkem. Peame keskenduma asjadele, mis on tähtsad, mitte neile, mis kaovad,» teatas Huntsman.

