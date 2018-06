Pildid ja video: Iirimaal püstitati 2505 naise osavõtul alasti suplemise rekord

Guinnessi rekordite statistikud kinnitasid, et tegemist on uue alasti suplemise rekordiga, sest varem ei ole nii palju alasti inimesi korraga ujunud, edastab Reuters.

«See oli imeline ja vabstav. Ma ei ole varem olnud alasti mitte ühegi võõra juuresolekul, ainult mu mees on mind alasti näinud,» teatas ujumises osalenud Deirdre Betson.

Iirlanna lisas, et ujujate seas oli erineva kehaga naisi, oli pikki ja lühikesi, kogukamaid ja kõhnemaid, kuid keegi ei häbenenud oma keha.

«Tänapäeval on keha muudetud objektiks, tuleb vastata teatud iluideaalidele. Tegelikult peaksime olema õnnelikud, et oleme just sellised, nagu oleme, mitte kõik ühesugused,» jätkas alastisupleja.