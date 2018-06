Põnev! Vaata, kes on «Eesti mängus» Gaute Kivistiku uus kaunis abiline

Briti, kelle eriala on tantsuvaldkonnas, kutsusid saatesse «Eesti mängu» produtsendid Maarek Toompere ja Tarmo Kiviväli.

«Miks mitte. See on jumala äge ja tore saade, hariv,» kinnitas Britt ERR Menule, et oli rõõmuga nõus saatemeeskonnaga liituma.