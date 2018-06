Briti räppar Professor Green kahetseb eks-kallimaga tehtud otsust abordiks

Stephen Manderson (34), kes on paremini tuntud oma esinejanimega Professor Green avas end väga isiklikul teemal ning juhtis tähelepanu meeste emotsionaalsele heaolule ja tervisele.

Nooruses suhtes olnud Stephen ja tema tollaegne veelgi noorem tüdruksõber said ootamatult teada, et neiu on jäänud lapseootele. Mõlemad noored olid pärit probleemsetest perekondadest ja süngest minevikust. Kumbki neist ei soovinud, et nende tulevane laps peaks kogema samu raskusi.

Ajakirjale Fabulous antud intervjuus sõnas mees: «Me otsustasime abordi kasuks, sest me ei tahtnud, et laps peaks läbima sama stressi, mis meie peale asteti kui üles kasvasime. Kuigi tegelikkuses ei olekski pidanud, sest tal oleks olnud meie mõlema tugi. Aga me ei öelnud kellelegi ja praktiliselt kohe pärast protseduuri, mõistsime mis just juhtunud oli ja saime aru, et kahetseme.»

«See tunne jäi minuga pikaks ajaks ja teeb haiget ka praegu. Tean, et see poleks olnud päris õige või õige aeg. Aga ma mõtlen sellele endiselt,» kirjeldas ta valusat mälestust.

«Leian, et on väga oline, et inimesed räägiksid asjadest, sest see otsus sündis seeläbi, et rääkisime vaid üksteisega aga mitte kellegi teisega.»