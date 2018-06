Põhjala tehasehoone avab publikule uksed: võimendatud intiimsus Kopli liinidel ehk tants tehase ümber

Koht, kus pole täisnurki ega ühtki sirget pinda. On vaid kõrguv aegu näinud betoon ja igavene võitlus tema aastakümneid puutumatuna seisnud tolmuga. Sellest hoolimata on seal võimalik triivida lendava vaibaga, mööda kivist välja sirguvast rohe-oaasist otse bassist rõkatava helilaine harjale istuma.

«Pea peale pööratud argipäev oli meie jaoks võti, mille kaudu me ideid peas veeretama hakkasime. Kostüümi keerukus seisneb selles, et pead looma midagi, mis on tantsijatel seljas mugav ja lubab liikuda, samas olukorras, kus ruum nõuab mastaapseid vorme ja eepilisi mõõtmeid,» kommenteerivad oma loomingut kostüümikunstnikud Liisi Eesmaa, Kadi Adrikorn ja Mariliis Niine.

Eksperimentaalvormidega tuttav Liisi Eesmaa lisab, et «Olmeulmad 2» lavastus on andnud talle võimaluse lasta fantaasial vabalt reaalsust lammutada, millesarnast piiride avardamist ta moetellimuste puhul enamasti teha ei saa. «Oled argipäeva sees ja siis tabad ära, kuidas sul see väike klõks kuskil kuklas ära käib ja hakkad tegema pidurdamatuid piruette, et luua uusi reaalsusi. Kuigi on olnud väga intensiivne aeg, oleme saanud mõnusalt palju hullata ja lihtsalt fantaseerimist nautida.»