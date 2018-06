Nii Sünne kui Edvin ütlesid, et nad ei ole juba mitu aastat jaanipäeva tähistanud, kuna nad on kogu aeg tööd teinud. Erinev ei ole ka tänavune aasta, kui nad veedavad selle laval.

Edvin tõi intervjuu ajal välja selle, et Eesti eestlaste ja Soomes elavate eestlaste jaanipäeva kõige suuremaks erinevuseks on lõkke puudumine. Sellega oli nõus ka Sünne, kes lisas, et jaanituli on üks traditsioonidest ilma milleta ei saa.