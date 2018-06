«The Long Goodbye» raames Saku Suurhallis kõlavad nii palad Deep Purple uuelt stuudioalbumit, sealhulgas «Time for Bedlam» ja «Birds of Prey», kui ka aegumatu rokkmuusika klassika - «Hush», «Black Night», «Perfect Strangers», «Space Truckin'», «Smoke on the Water» ja teised.

«Keegi ei taha peatuda! Mitte mingil juhul ei ütle me, et just nüüd lõpetame. Soovime jätkata nii kaua, kuniks loodus seda lubab ning kuniks see veel väärikas on. Hetkel teeme endiselt muusikat ning naudime seda sama palju kui ennegi. Seega võiks öelda, et uks on sulgumas, aga ei ole veel kinni. Arvan, et see on pigem selline head aega ütlemise algus. Ilmselgelt inimestele meeldib see, mida teeme. Ka meil on tore ning tõeliselt lõbus ja mõnus on seda kõike teha,» ütles Roger Glover.