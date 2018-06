Uskumatu video: Läti tuletõrjuja püüdis aknast alla hüpanud naise paljaste kätega kinni

Läti tuletõrje- ja päästeteenistus sai teate, et kortermaja neljandal korrusel on noor naine, kes aknast alla plaanib hüpata. Korterisse ohutult sisenemine oli võimatu, seega püüti läheneda alumise korruse kaudu. Kohale jõudes märgati, et naise plaan on tõsine ning tegutseti kiirelt. Üks tuletõrjujatest sirutas end aknast välja, samal ajal kui teine teda tugevalt kinni hoidis ja stabiliseerida püüdis. Ootamatult viskuski neiu aknast alla ning mehed tegutsesid kiiresti ja imetabasel kombel õnnestus neiu kinni püüda ja päästa.