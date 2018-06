Cambride’i hertsoginna Catherine’i õde kinnitas, et on lapseootel

34-aastane Pippa teatas rasedusest esmakordselt ajakirja Waitrose Weekend kolumnis. Naine kirjutas, et uudise saladuses hoidmine oli väga raske.

Pippa lisas, et ta suutis esimese trimestri läbida ilma, et ta oleks kannatanud hommikuse iivelduse all, nagu tema õde Katherine kõigi kolme lapse puhul, kirjutas BBC.