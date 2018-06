Pildid ja video: täna ristiti Rootsi printsess Adrienne

Printsess Adrienne ristivanemad on ta isa Christopher O’ Neilli sugulased ja sõbrad.

Madeleine’il ja ta mehel on kaks vanemat last, 2014 sündinud tütar Leonore ja 2015 sündinud poeg Nicolas.

Kirikus oli ka prints Carl Philip, printsess Sofia ning nende pojad, printsid Alexander ja Gabriel, kellest esimene on kaheaastane ja teine üheksakuune.

Viimase kuue aasta jooksul on Rootsi kuninglikku perre sündinud seitse last, nüüd ristitud printsess Adrienne on seitsmes.