Toompea iludusvõistluse kõrghetk on käes. Õhk on juukselaki vängest aroomist paks ja stilistid jooksevad ringi kui pöörased, sest kätte on jõudnud superfinaal! Sõelale on jäänud ainult kõige kaunimad ja nägusamad riigitegelased: kolm siresäärset missi ning kolm võluva silmavaatega misterit.