Seksika politseifotoga kuulsaks saanud eksvang sai taas isaks

34-aastane Meeks postitas sotsiaalmeediasse teate, et ta kallim Chloe sünnitas 29. mail lapse, kes sai nimeks Jayden Meeks-Green.

«Ema ja lapsega on kõik korras. Palume sel õnnelikul ajal privaatsust,» kirjutas mees.

Ameeriklasel on varasemast suhtest kaks last, nüüd sündinud poiss on kolmas.