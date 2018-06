Siivutu pilt: supermodell Bella Hadidi keha katavad vaid napid püksikud

Bella on supermodell Gigi Hadidi õde. Tema modellikarjäär algas 2014. aastal ning juba 2016. aastal valiti Bella models.com leheküljel «Aasta modelliks». Ta sai väga suure tähelepanu osaliseks ka seetõttu, et oli pikka aega The Weeknd'i tüdruksõber. Paarike läks lahku 2016. aastal, ent nüüd on neid nähtud taas üksteise seltskonda nautimas.