Õe väite kohaselt tegeles piinajaema Louise Turpin nõiakunsti ja musta maagiaga

Lapsed vanuses 2 – 29 eluaastat pääsesid õuduste majast tänu nende seast kõige hakkajamale, 17-aastasele õele, kes põgenes kodust ja helistas politseisse, teatab news.com.au.

Turpinite maja Californias Perrises FOTO: Damian Dovarganes / AP/Scanpix

Louise Turpini õde Elizabeth Flores kirjutas raamatu «Sisters of Secrets» (Õdede saladused), milles lahkab, miks ta õest Louise’ist sai lapsepiinaja.

Elizabeth Flores FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Raamatu kohaselt kahtlustas õde, et Louise’i kodus ja pereelus ei ole kõik korras, kuid kuna pere ei lubanud sugulasi külla, siis ei olnud neil selle kohta tõendeid.

Floresi tetatel meeldis ta õele tegeleda nõiakunsti, musta maagia ja ennustamisega.

Louise Turpin FOTO: Mike Blake/AP/Scanpix

«Ta tegeles sellega juba teismelisena, pidades end nõiaks. Talle meeldisid satanistlikud rituaalid ja ennustamine liikuva laua abil. Tunnen kõhedust, et ta üritas musta maagiat rakendada oma laste peal,» lausus õde seoses raamatu väljaandmisega antud intervjuus.

Õde on veendunud, et Louise’il hakkas «katus sõitma» just saatanlike jõududega tegeledes, tehes sellega halba nii iseendale kui teistele.

«Ükskord tahtis ta mulle külla tulla ja oma nõiakunsti asjad kaasa tuua. Ütlesin talle, et ta ei ole minu koju oodatud. Teisel korral tahtis ta mind kaasa võtta nõiakunsti festivalile, kus õpetati ka madude käsitlemist,» meenutas õde.

Õe sõnul meeldis Louisile'i mõte, et tal on maod, kes alluvad tema käskudele.

Madu. Pilt on illustreeriv FOTO: Scottish SPCA/AP/Scanpix

«Nad keerlevad ta keha ja kaela ümber, ta on nende perenaine. Louise oli kuskilt lugenud, et kui naine suudab madusid kontrollida, saab ta nende jõu,» lausus õde.

Flores on veendunud, et ta õe kinnisidee osata nõiakunsti ja muud sarnast viis selleni, et ta ei hoolinud enam oma lastest, vaid pidas neid segajateks.

«Tumedate ja kontrollimatute jõududega mängimine ei ole kunagi midagi head kaasa toonud. Arvan, et mu õde hakkas musta maagiaga tegeledes mõistust kaotama ja seega saab öelda, et ta müüs oma hinge kuradile,» lisas õde.Flores käis pärast Louise ja David Turpini arreteerimist nende kodus, et paari lastele, kes olid sotsiaaltöötajate hoole all, sealt mõned asjad võtta.

Õde märkas, et majas oli satanistlik altar, kus oli ka maokuju.

Elizabeth Flores arvab, et Louise’i allakäigus on süüdi ta mees David, kellega ta õde kohtus, kui oli vaid 15-aastane. Mees võrgutas endast kaheksa aastat noorema naise ja nad hakkasid koos elama, saades üsna pea oma esimese lapse.

Louise ja David Turpin FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

«Louise on mu vanem õde, kes hoidis mind väga ega olnud julm. Kui ta kohtus Davidiga, temas muutus midagi. Minu arvates tegi mees talle ajupesu, sest õde, keda mina tundsin, ei olnud enam. Ma ei oleks kunagi arvanud, et heasüdamlik ja lõbus Louise hakkab kunagi oma lapsi piinama,» lisas ameeriklanna.

David ja Louise Turpin ning nende 13 last FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kui Flores oli 20-aastane elas ta paar kuud Texases Fort Worthis oma õe ja õemehe juures ning talle jäi silma paar asja, mis teda häirisid. Ta astus siis ülikooli ja vajas ajutist elukohta, hiljem üüris ta endale korteri.

«Seal elades sain kiiresti aru, et David jälgis mind läbi seina tehtud augu, kuidas ma dušši võtan. See oli väga häiriv. Samuti üllatasid mind mitmed selles kodus kehtinud reeglid, mis puudutasid WC ja vannitoa kasutamist ning enda pesemist. Samas ma ei märganud, et nad oleks oma lapsi piinanud või peksnud,» sõnas õde.

Floresi sõnul ei ole tal oma õe Louise’iga olnud häid suhteid juba 20 aastat. On olnud vaid juhuslikud kontaktid.

Õe arvates on mitmeid märke, et Turpinid kasutasid oma lapsi seksuaalselt ära ja ka selle tõttu ei lubanud nad lastel välismaailmaga suhelda.

Louise ja David Turpinile esitati süüdistus laste piinamises ja näljutamises, nad eitavad seda.