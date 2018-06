Läheb lõbusaks: president Lennart avab suure huumorifestivali Luige Nokk

Väravad avatakse juba kell 17. Avaõhtul esietendub teatrilaval Sepo Seemani monotükk „Mees ja mootorratta õpik”, mille aluseks on 70 aastat tagasi ilmunud mootorrattapiibel Arseni Palu sulest. „Teeme sealt siirdeid igale poole, mis keskealise mehe elu juurde käia võiks. Paljudel on selleks mootorratta omamine või sellega sõitmine, sest see jätab mulje kaasaegsest vabaduserüütlist,” räägib näitleja.