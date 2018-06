Lenna Kuurmaa uus algus: loodan, et see periood ei lõppe, muidu pean endale jälle uue mehe otsima

Lenna on eelnevalt teinud koostööd selliste muusikutega nagu Vaiko Eplik ja Mihkel Raud, ent nüüd asub toimetama hoopis koos muusikaprodutsendi ja kitarristi Raul Ojamaaga. «Mõned aastad olen mõelnud ja võtnud hoogu, et kellega teha, mida teha ja kuhu suunda minna. Rauli peale hakkasin ma mõtlema siis, kui ma kuulsin Siiri Sisaski viimast albumit («Kuristi kohal», ilmus 2016. aastal - toim.), sealt see mõte saigi alguse,» tunnistas lauljatar saates.

Eelnevalt Sisaskiga koostööd teinud mees tõdes, et Lenna ja Siiri on väga erinevad artistid. «Igal artistil on ju oma vibe, kui võrrelda Siiriga, siis Siiri on nagu ürgnõid, Lenna on natuke haldjalikum, kui rääkida fantaasiamaailma paralleelidega," tunnistas mees.

Samuti rääkis Lenna, et kuigi ta on alustanud muusika tegemist koos Rauliga, jagab ta lava siiski oma bändiga. Sügisel ilmuv plaat näeb ilmavalgust Sony plaadifirma alt: «Ma loodan, et see Rauli periood ei lõppe ühe albumiga, muidu pean jälle endale uue mehe otsima,» sõnas Lenna.