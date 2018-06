Aita hädast välja: mida näidata iraanlastele? Tuuli Roosma sõbrad Iraanist tulevad Eestisse külla

«Meie sõbrad Fatemeh ja Mojtaba, kellega teeme Iraanis tiiru, tulevad elus esimest korda välismaale - Eestisse! Aga mida näidata iraanlastele? Vihjeks - nad pole näinud naislauljat, bikiinides päevitajaid-ujujaid, Iraanis pole ööklubisid, nad pole kunagi proovinud alkoholi (aga šampanjat tahaks proovida küll), teinud suitsu, käinud kirikus... Laduge nüüd lagedale need parimad šampanjabaarid ja külastamist väärivad näitused-kontserdid, me kaeme Eestit iraanlase silmade läbi juba sel nädalavaetusel,» kirjutab Roosma sotsiaalmeedias.

Sotsiaalmeediasse läkitatud postitus on saanud üpris populaarseks ning ilmnenud on ka fakt, et tänu Tuuli pere saatele on iraanlastel Eestis korralik fännibaas.

«Neil on kindlasti Eestis juba fanklubi olemas, nii et kohtumisõhtu ikka,» sõnab üks kommentaator Tuuli postituse all.

«Oot, kas nad ise teavad, et nad Eestis kuulsad on ja rahvas jookseb kokku autogramme küsima?» lisab teine.

Samuti abistavad inimesed postituse all oma nõu ja jõuga, mida võiks Tuuli pere iraanlastega Eestis teha. Rohkelt on inimesi, kes võtavad asja südamega ning annavad häid ideid: kontserdid, rabamatkad, spaa külastused, kirikud ja mõisad... Nimekiri on lõputu!

Samas on ka neid, kes lähenevad kogu asjale läbi huumoriprisma. «Vii Valli baari!» kommenteerib Juku-Kalle Raid. «Hijabiga võiks seal sama huvitav olla,» vastab Tuuli Roosma.