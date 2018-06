Pildid ja video: kohtus ei selgunud, miks noor kirvemõrvar oma pereliikmed tappis

Van Breda ei näidanud kohtus karistuse ettelugemise ajal mitte mingeid emotsioone. Ajakirjanike teatel oli mees kogu pika kohtuprotsessi ajal samasugune «külm kala» ega teatanud, et ta midagi kahetseb.

Politsei uurimine näitas, et mees pani mõrvad toime kodus, kui pereliikmed magasid. Ta helistas mõrvadele järgnenud hommikul päästekeskusse teatades, et keegi võõras tungis majja ning tappis ta isa, ema ja venna.

Jõukad Van Bredad elasid Kaplinna eeslinnas Stellenboschis De Zalze Golf eramajaderajoonis, millel on ööpäevaringne turvavalve.

Lõuna-Aafrika meedia teatel on Van Bredade vara suurus umbes 15 miljonit dollarit (13 miljonit eurot). Nad elasid pikka aega Austraalia ja saabusid sünnimaale tagasi 2014. aastal.

Kohtus ilmnes, et Henri Van Breda tekitas endale pärast pere mõrvamist meelega kehavigastusi, nagu teda oleks rünnatud. Kohtuarstlik uurimine näitas, et mees oli need endale ise tekitanud.