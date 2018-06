TOP7: inimesed, kes said seksvideode tõttu kuulsaks

Väljaanne The Sun, koostas nimekirja inimestest, kes pärast kaamerate ees seksimist on mitte ainult kuulsaks saanud vaid selle bil ühtlasi ka väikese varanduse kokku ajanud.

Paris Hilton

Paris Hiltoni ja tema ekskallima Rick Solomoni seksvideo lekkis 2004. aastal. Kuigi Hiltoni hotelliketi pärijanna ei olnud tol hetkel kuulus, saavutas ta pärast video lekkimist ülemaailmse tuntuse.

Paris küll väidab ise, et ei teeninud seksvideo pealt sentigi, mis võib ju tõsi olla, aga kuulsus ja rikkus, mis tõsielustaariks olemisele tuli, ei saa ignoreerida. Tänu erinevatele esinemistele televisioonis, üürike karjäär näitlejana ja lauljana, lisaks tema brändi alt müüdavad ilutarbed ja käekellad, loetakse tema koguväärtuseks tänapäeval umbes 250 miljonit eurot.

Seega, pappi on.

Kim Kardashian

Enne seda kui Kim Kardashiani seksvideo koos kallima Ray J'ga 2007. aastal lekkis, tunti Kimi lihtsalt kui Paris Hiltoni sõbrannat. Pärast avalikuks tulemist teenis Armeenia juurtega kaunitar video pealt neli miljonit eurot. Tänu sellele tähelepanule sai tema ja tema pere omanimelise tõsielusarja «Keeping Up with the Kardashianis», mis on 37-aastasele Kimile toonud sisse 140 miljonit eurot.

Kuigi Kim teenib raha ka esinemistasude ja telest teenitava palgana, siis saab naine huvitaval kombel umbes 40% kogu sissetulekust mobiilimängust Kim Kardashian: Hollywood.

Ja kuigi inimesed kritiseerivad Kim Kardashiani kui tühipaljast seksvideo-staari, siis videos kaasa teinud tolleaegne kallim Ray J on nüüdseks täielikult unustusehõlma vajunud.

Chris Hughes

Briti tõsielusaates «Love Island» kaasa teinud Chris Hughes seksis kaamerate ees Olivia Attwoodiga, pärast mida on mees teeninud üle miljoni euro erinevatelt sponsoritelt, jõudnud muusikaedetabelis 15. kohale, avaldanud oma autobiograafia ja teenib sotsiaalüritustel kaasalöömise eest üle 5000 euro.

Amber Davies

Teine osaleja tõsielusaates «Love Island», Amber Davies sai tuntuks tragikoomiliste püüete eest leida koos kallima Kem Cetinayga privaatne koht, kus nad saaksid segamatult seksida. Davies on hiljem sõnanud, et ta kahetseb kaamerate eest seksimist ja lisas, et seks on tänapäeval liiga tavapäraseks muutunud.

Sellele vaatamata teenis naine erinevate sponsorite näol saatest lahkudes üle miljoni euro ning sõlmis poole miljoni euro suuruse modellilepingu. Lisaks teenib ta iga Instagrami postituse eest umbes 7000 eurot.

Vicky Pattison

Vicky Pattison võttis osa teisest tõsielusaatest «Geordie Shore», kus ta samamoodi kaamera ees seksis. Seda tegu aga naine kahetseb väga ja sõnas, et tema emagi oli temas selle tõttu pettunud.

Kuid ometigi on naine erinevate sponsorite ja tehingute abil teeninud üle miljoni euro, lisaks kirjutanud ka autobiograafia, kaks romaani, olnud mitmel korral saatejuht, andnud välja treening-DVD, toitumispaketi ja riidekollektsiooni.

Pattison aga ei kuluta oma raha niisama, vaid on investeerinud seda kinnisvarasse, ostes maju nii kodulinnas Newcastle'is kui Essexis.

Gary Beadle

Gary Beadle on kõige rikkam Briti tõsielustaar, kes on erinevate tegevuste ja tehingute abil teeninud ligi 1,5 miljonit eurot. Beadle osales tõsielusarjas «Ex on the Beach», kus ta seksis kaamerate ees Jemma Lucy nimelise kaasvõistlejaga.

Beadle aga lahkus sarjast enne selle lõppu, et isa rollis olla, ning on ka öelnud, et ta kahetses seda seksimisintsidenti, mis talle suure tähelepanu tõi.

Sellele vaatamata ei ütle ta ära rahast, mis ta teeninud on. Beadle ostis teenitud rahaga meeste rõivakollektsiooni Pure Beach'i nimelise klubi Zantes.

Olivia Buckland

Olivia kuulsus tuli samuti sarjast «Love Island», milles tema ja tema kallim Alex Bowen jäid 2016. aastal teiseks. Kuigi naine ei kahetse kaamerate ees seksimist, sõnas ta uutele võistlejatele, et nad oleksid valmis selleks, et inimesed hakkavad neid litsideks kutsuma.

