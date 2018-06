Igihaljas Jörberg hindab minevikulugusid: «Suur ahv» ei meeldi mulle üldse

Oma karjäärile tagasi vaadates sõnas Üllar Jörberg, et alguses on kõik ikka hea, aga pärast leiad ikka vigu. «Ega laulud ei ole kõik ühesugused. Kõik oleneb enesetundest. Mõnikord mõtled üldse, et ei olnud vaja seda lugu teha,» rääkis Jörberg.

Üllar Jörberg FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

«Näiteks see «Suur ahv». See oli ka rohkem Rannamäega ühekordne projekt. Ta on minu jaoks võib-olla natuke liiga lihtne. Võib-olla tänapäeva noortele läheb peale. Seal midagi laulda ei ole eriti. Ega ta tasemel ei ole jah. Kuidagi monotoonne ja pulli värk,» sõnas Jörberg.

«Võib-olla on see enesekriitika kah. Inimene ei pane endale ju sellist nime nagu suur ahv. Ma gorilla ei hakanud panema. Mulle kunagi meeldis neid ahvipilte vaadata. Sellest vist jäi,» lisas Jörberg ning meenutas, et tema hea sõber Onu Bella vist oli see, kes laulu sõnad kirjutas.

Enda repertuaari kuuluvatest lauludest toob Jörberg välja elavad Hispaania lood ja hoogsad laulud.

««Selline elu»,» tõi Jörberg välja. «Siis on üks suvine lugu «Mambo mererannas». Siis «Tantsin kogu elu». Sellised hoogsad lood. Kui kontserte väga pikalt ka ei tee, siis tuleks teha hoogsamaid lugusid. Rahvas jääb muidu soikuma. Mida sa ikka seal jutustad? Laulad ja rahvas kuulab. Ei peagi midagi tegema. Meeldib, ei meeldi. Ma arvan, et rahvale peaks meeldima,» lisas Üllar Jörberg lõpetuseks.

22. ja 23. juunil 2018 teist korda toimuva Haapsalu Jaanitule peaesineja on maailma tehnomuusika superstaar Scooter. Artist toob lossihoovi kaasa suurejoonelise heli- ja valguspargi, võimsad LED-ekraanid ja ohtralt pürotehnikat.

Eestikeelset- ja meelset programmi hiavad üleval Üllar Jörberg, 2 Quick Start, Caater, Tuberkuloited, Põhja-Tallinn, Cityflash feat Laura Ly, Erich Krieger, Jüri Homenja ja Beebilõust.

Õhtuid juhib legendaarne DJ Allan Roosileht.

Scooter on juba viimased 25 aastat olnud tantsumuusika suur täht ning andud välja 19 albumit, mida on saatnud suur müügiedu. Tehno- ja tantsumuusika legend on enim tuntud oma suurhittide «Fire», «How Much is the Fish», «Maria», «4 am» ja «Hyper, Hyper» järgi.