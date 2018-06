Tigran Gevorkjan koostööst Genkaga: ütlesin sõpradele, et tahad näha, kunagi teen selle vennaga loo

Värske lugu kannab pealkirja «Lappes» ja on tõsine hip-hop ja huumor üheaegselt. Tigran on end osava sõnameistri ja räpparina tõestanud ning staažikale «Genkale» sugugi alla ei jäänud. Koostöö tekkeks pani Tigran kujundlikult «seemne mulda» juba lapsena: «Ma olin 13-aastat vana kui kuulasin Genkat ja teist Eesti hip-hoppi kui kunagi poolitsitades ütlesin sõpradele, et tahad näha ma teen kunagi selle vennaga loo. Nüüd, 14 aastat hiljem see juhtus. Olen väga rahul ikka ju!»

Madalal resolutsioonil ja Insta-filtritega elavdatud muusikavideo on Tigrani sõnul taotluslikult segane: «Mõtlesime, et kui lappes, siis las olla see ka lappes.»

Seda miks nii juhtub, et vahel «lappesse» läheb ei tea Tigrani sõnul keegi «See on see vana hea võlu selle asja juures!»

Värske video ja looga on mees ise väga rahul avaldades austust nii Henryle, loo instrumentaali autorile Paul Ojale ja mixmasterile Margo Rindemaale. «Suur kummardus ja respekt neile,» lisab ta.