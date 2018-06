Totaalne muutumine! Rita Ora uus välimus teeb temast raju sekspommi

27-aastane lauljatar on otsustanud suvele vastu minna hoopis uues kuues: blondipäine kaunitar on oma kiharad leekivpunaseks värvinud. Suurest muudatusest andis ta teada Instagrami vahendusel, postitades sinna fotosid oma uue juuksevärviga.

«Suvi on käes ja ma võtsin isegi kleidi kapis välja. Esimene sõu on Tiranas ja siis Veronasse... Oh, ja mu juuksed on punased,» teatas ta Instagramis.