Huumorifestival Luige Nokk toob publikuni kaks seninägemata Kreisiraadio sketši

Sketš «Jõulubuss» räägib sellest, kuidas kolm jõuluvana tahavad lapsi röövida ja teevad selleks põhjalikumat eeltööd kui ükski kohusetundlik päkapikk. «Plaksutajad» toob kaamera tagant välja telemaastiku tunnustamata kangelased, kelle tööks on teha kõikvõimalikke hääli ja häälitsusi. Režissöör René Vilbre sõnul ei mäleta ta enam põhjust, miks need šketsid tele-eetrisse ei jõudnud. Siiski tõdeb tegija, et hiljuti neid üle vaadates tundis ta, et ajaproovile on need ilusti vastu pidanud.