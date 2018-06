Kate Spade'i leinav eksabikaasa: rääkisime eelmisel õhtul, ta kõlas rõõmsalt. Ei olnud ühtki märki, et ta võiks midagi sellist plaanida.

Andy ja Kate olid küll endiselt abielus kuid elasid umbes aasta jagu eraldi. Koos on neil 13-aastane tütar, kelle nimel endiselt ühine pere oldi: koos käidi puhkustel, nauditi ühiseid söögikordi ning veedeti koos aega, et laps ei peaks vanemate erimeelsuste tõttu kannatama. Hoolimata sellest, et abiellu tehti paus, kinnitab Andy, et omavahel oldi endiselt parimad sõbrad ja üksteist armastati väga «Meil oli lihtsalt pausi vaja,» sõnas ta.

«Kate oli kõige ilusam naine maailmas. Ta oli kõige lahkem inimene, keda kunagi tundnud olen ja mu parim sõber viimased 35-aastat,» alustas mees oma südamlikku sõnumit.

«Mina ja mu tütar oleme tema kaotusest laastatud ja ei suuda isegi hoomata, milline elu ilma temata. Me süda on sügavalt murtud ja igatseme teda väga.»

«Kate kannatas aastaid depressiooni ja ärevushäirete käes. Ta otsis aktiivselt abi ja tegi arstidega tihedat koostööd, et haigust ravida. Haigist, mis võtab liiga palju elusid.»

«Me olime eelmisel õhtul ühenduses ja ta kõlas rõõmsalt. Ei olnud mitte ühtegi märki, ega hoiatust, et ta võiks midagi sellist teha. See oli täielik šokk. Ja ilmselgelt see ei olnudki tema, vaid deemonid millega ta võitlust pidas.»

Kate võttis endalt elu enesetapu teel. Uudise saabudes spekuleeriti palju, et sellise ootamatu teo põhjuseks olid Kate'i ja ta abikaasa vahelised üha halvenevad suhted. Need väited lükkab mees ümber, kinnitades, et üksteise vastu oli vaid armastus:

«Selline on tõde. Kõik muu, mida praegu räägitakse ei ole tõsi. Kate otsis aktiivselt abi, et ravida depressiooni ja ärevust ja oli teinud seda juba viimased 5 aastat. Ta kohtus regulaarselt arstiga ja võttis mõlema häire kontrollimiseks ravimeid. Ei olnud mingeid ainete- või alkoholi kuritarvitamist. Ei olnud mingeid äriprobleeme. Me armastasime koos ühise äri loomist. Me kasvatasime üheskoos oma kaunist tütart. Mina pole näinud ühtki Kate'i jäetud hävastijätukirja ja olen tülgastatud, et meie tütrele jäetud privaatset sõnumit on meedia nii südametult kõigiga jaganud.»

Enne Andy väljaütlemist kirjutas välismaa meedia, et Kate jättis endast maha kirja, milles kinnitas oma tütrele et armastab teda väga ning juhtunus ei ole temal kuidagi süüd.