Brigitte Susanne Hunt taas uues rollis

Äärmiselt menukaks osutunud filmides kirjutatakse igas osas roll ka hetkel populaarsele naisstaarile. Nõnda kehastas Grete Klein filmi esimeses osas meelast «sireeni», kes filmi meespeaosalistel päid sassi ajas, teises osas anti meeldejääv roll stripparina staarblogija Mallukale. «Klassikokkutuleku» kolmandas osas on Brigitte kord täita arvestatav kõrvalroll. Milline see on, saame teada alles 2019. aasta jaanuaris kui film vaatajateni jõuab.