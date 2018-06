Ameeriklane ei kahetse, et tagastas loto võidupileti õigele omanikule

Selgus, et tegemist oli piletiga, mis tõi selle ostnud mehele üks miljon dollarit, teatab news.com.au.

Anonüümseks jääda soovinud mees ostis kolm lotopiletit Salinase lähedasest Lincolinist, kuid tuli kodukoha kauplusse kontrollima, kas mõni pilet on võitnud.

Müüja helistas siis poe omanikule, et võidupilet unustati poodi. Omanik Kal Patel sai müüja kilrjeldusest aru, et tegemist on nende pikaajalise kliendi ja kohaliku mehega.