Pildid ja video: teadlasi nörritab, et hiidsisaliku skelett läks rohkem kui kahe miljoni euro eest erakätesse

Tegemist oli skeletiga, mis leti 2013. aastal USAs Wyomingis asuva farmi maalt ning USA seaduse järgi kuulus see skelett leidjale, kellel oli õigus see müüki panna, teatal livescience.com.

Prantsuse Aguttes'i oksjonimaja oksjinil maksti hiidsisaliku skeleti eest 2,36 miljonit eurot FOTO: Stephane De Sakutin / AFP

Oksjonimaja teate ostis selle 150 miljoni aasta vanuse skeleti ära jõukas prantslasest ärimees ja kollektsionäär, samas nörritas hiidsisaliku skeleti oksjonil müümine paleontolooge, kellel ei olnud niipalju raha, et seda osta.

Prantsuse Aguttes'i oksjonimaja oksjinil maksti hiidsisaliku skeleti eest 2,36 miljonit eurot FOTO: Stephane De Sakutin / AFP

USA Indiana ülikooli paleontoloog David Polly sõnas, et aasta aastalt müüakse oksjonitel aina enam hiidsisalike skelette, mis on leitud eramaadelt.

Prantsuse Aguttes'i oksjonimaja oksjinil maksti hiidsisaliku skeleti eest 2,36 miljonit eurot FOTO: Stephane De Sakutin / AFP

«USA farmerid on hakanud neid teadlikult otsima, et raha teenida. Samas jäävad paleontoloogid ja muuseumid tühjade kätega, kuna neil ei ole piisavalt resursse, et neid skelette osta. Isegi suured ja kuulsad muusuemid ei saa kohe käia välja paar miljonit dollarit,» selgitas paleontoloog.

Ta lisas, et on üks erand. 1997. aastal sai Chicago loodusmuuseum võimaluse osta 8,4 miljoni dollari eest 67 miljoni aasta vanune Tyrannosaurus rex’i skelett, mis sai nimeks Sue.

Polly teatel saavad muuseumid ja paleontoloogid kulutada hiidsisalike skelettide otsimisele, väljakaevamisele, uurimisele ja säilitamisele keskmiselt 10 000 dollarit. See summa on üle 200 korra väiksem kui maksti nüüdsel oksjonil hiidsisalikuskeleti eest.

Prantsuse Aguttes'i oksjonimaja oksjinil maksti hiidsisaliku skeleti eest 2,36 miljonit eurot FOTO: Stephane De Sakutin / AFP

«Maaomanikke ei huvita teadus ega uurimine, nende eesmärgiks on leiu müügiga võimalikult suur summa teenida. Kui selline suhtumine jätkub, siis jääb teadus ilma paljudest tähelepanu ja uurimist väärt hiidsisalike jäänustest,» jätkas paleontoloog.

Polly koos oma kümnete kolleegidega kirjutas Prantsuse oksjonimajale kirja, milles selgitas, et sellised hiidsisalike skelettide müügid takistavad teadusuuringuid ja võivad seada ka ülikoolides olevad hiidsisalikekollektsiooni ohtu.

«Osa inimesi on saanud aru, et selliste skelettidega saab lihtsalt raha teenida. See seab ka ülikoolide kollektsioonid ohtu, kuna hiidsisalikke võidakse hakata müügi eesmärgil röövima,» arvab teadlane.

Nüüd oksjonil müüdud hiidsisalikuskelett leiti Wyomingi Morrisoni pinnasekihistusest, kust on ka varem leitud hilise juuraajastu fossiile.

Oksjonimaja kataloogi kohaselt kuulub nimetatud üheksameetrine hiidsisalikuskelett Allosaurus'ele, kes oli juuraajastu üks levinumaid hiidsisalikke koos Tyrannosaurus rex' i ja Velociraptor’iga.

«Oksjonil müüdud skeletil oli ka jooni, mis ei ole Allosaurus’ele omased. Võimalik, et tegemist on mingi uue liigiga, mille kohta varasemast andmeid puuduvad,» teatas Belgia loodusteaduste instituudi esindaja Pascal Godefroit.

Prantsuse Aguttes'i oksjonimaja oksjinil maksti hiidsisaliku skeleti eest 2,36 miljonit eurot FOTO: Stephane De Sakutin / AFP

Wisconsini Carthage College paleontoloog Thomas Carr on seisukohal, et Prantsusmaa oksjonil müüdud skelett on Allosaurus’e oma ning müüjad üritasid muuta müügiartiklit huvitavamaks teatega, et tegemist võib olla senitundmatu liigi esindaja skeletiga, saamaks suurt tulu.

«Kui tõesti on tegemist uue liigiga, siis ei ole oksjonimaja kataloog see koht, kus seda kuulutada. See ei ole eetiline.Teadusajakirjad on õige koht,» lausus paleontoloog.

Paleontoloogid saavad vahel lisaks teadus- ja muuseumikollektsioonides olevatele hiidsisalike skelettidelel uurida ka neid, mis on erakätes, kuid seda juhtub harva.

Aastas müüakse oksjonitel 3 – 5 hiidsisaliku skeletti, millest peaaegu kõik jõuavad erakätesse.