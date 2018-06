Inga Lunge: olge muru niites ettevaatlikud!

«Ma küll olin seda lugenud aga ikkagi ehmatasin traktoriga niites! Olge ettevaatlikud, jänkud võivad olla ka lihtsalt madala rohu sees!!! Meil on kokku 5 pisikest jänest ja suhteliselt suur ala kus nüüd niita ei tohi,» kirjutas Inga.

Jänese poegi ei tohiks inimene omapäi päästma asuda. Emajänes tuleb neile ise järgi. Emajänes ei ole pidevalt jänesepoegade juures. Mistõttu sagenevad probleemid, kus inimesed korjavad loomapoegi üles, arvates, et neid on vaja päästa, kuid selle tegevusega orvustavad need loomapojad nende aitamise asemel.