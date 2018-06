Murettekitav! Ameerika poliitik toetab pedofiiliat: peaasi, et ollakse abielus

Nathan Larson on avameelne pedofiilia toetaja, püüdes legaliseerida meeste ja alaealiste vahelist seksuaalsuhet. Uskumatus intervjuus kohalike uudistega avaldas ta, et pedofiilia on tema meelest normaalne kui sõlmitud on abieluliit.

WJLA kanalile antud intervjuus sõnas ta: «Kui see on abielu kontekstis, siis ma usun, et see pole probleem.» Intervjueerija Tim Barber küsis, kas mehe meelest on juttu vähemalt mingist vanuselisest piirangust: «Isegi siis, kui tegemist on 10-aastasega?»

«Jah, ma arvan, et see on lubatud. Arvatavasti.»