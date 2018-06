Väide: Kate Spade tegi enesetapu, kuna abikaasa tahtis lahutust

Kõmulehekülje tmz.com andmetel oli Kate Spade’i ja ta abikaasa Andy Spade’i vahel viimasel ajal lahkhelisid ning mees kolis nende ühisest kodust välja, üürides New Yorgis teises kohas korteri.

Kinnitamata andmetel tahtis meest lahutust ja see oli Kate’is tekitanud varasemast sügavama depressiooni.

«Kate jättis tütrele lahkumiskirja, milles teatas, et armastab teda, kuid temaga juhtunu kohta peab laps küsima oma isalt, sest isa on selles süüdi,» teatas tmz.com.

Väljaanne lisas, et oma äriga alustanud Spade’id abiellusid 1994. aastal ja nende tütar sündis 2005. aastal. Andy Spade oli väsinud, et ta naine oli pidevalt pinges ja depressioonis ja ta oli mais teatanud, et tahab lahutust.